Das Berufsschulzentrum in Schramberg-Sulgen im Kreis Rottweil ist am Montag evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte deshalb mit 35 Leuten an. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass nichts brannte, konnten Schüler und Lehrkräfte wieder in die Schule, die Feuerwehr konnte abrücken. Womöglich hatte eine defekte Glühbirne den Alarm ausgelöst.