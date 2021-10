Weltethos in Tübingen: Bernhard Schlink hofft auf Solidarität

Mit dem Roman "Der Vorleser" wurde der Jura-Professor Bernhard Schlink international bekannt. Bei seiner Weltethos-Rede in Tübingen sprach er auch vom Klimawandel.

In Tübingen gibt es seit 20 Jahren eine Vortragsreihe zur Idee eines Weltethos. Begründet hat die Reihe der Tübinger Theologe Hans Küng, der davon ausging, dass es zwischen den großen Religionen und humanistischen Traditionen einen Grundkonsens an Werten gibt. Die wollte Küng mit den Weltethos-Reden bewusst machen und hatte viele bekannte Redner nach Tübingen geholt, darunter Kofi Anan oder Helmut Schmidt. Am Freitagabend war der Jurist und Schriftsteller Bernhard Schlink zu Gast im Festsaal der Uni Tübingen.

Die Vision der besseren Welt

Schlink widmete seine Rede Hans Küng, der vor einem halben Jahr gestorben ist. Er kannte Küng aus Kindertagen, mochte ihn und widmete ihm seine Rede. Die war sehr philosophisch gehalten und beschäftigte sich mit der Frage, wie der Mensch, ja die ganze Menschheit ihr moralischen Werte so einsetzen kann, dass die Welt friedlicher, freundlicher und besser wird. Die Religion brauche man dafür nicht unbedingt:

Auch ohne religiösen Hintergrund müssten sich die Menschen ihrer derzeit größten Herausforderung stellen können: dem Klimawandel. Der 77-Jährige sieht ihn als große Bedrohung - für alle. Deshalb könne eine Klimakatastrophe nur dann verhindert werden, wenn tatsächlich alle Staaten gemeinsam eine Lösung suchen. Das Problem dabei sei, dass die Völker weltweit unterschiedlich betroffen sind.

"Deshalb gilt es, eine Solidarität der Menschheit herzustellen, die diese Unterschiede überspannt"

Ab in die Parteien!

Fridays for Future ein erster Schritt? Ja, sagt Schlink, aber den jungen Leuten rät er dringend, in die Parteien und Institutionen zu gehen. Da müsse man durch, auch wenn es nicht so attraktiv sei. Eine reine Bewegung bringe nichts, wenn sie nicht organisiert sei. Sonst verläuft möglicherweise alles wieder im Sande - ähnlich wie beim arabischen Frühling.

Erfolgreicher Autor

Schlink wuchs in Heidelberg auf, wurde später Jurist und lehrte öffentliches Recht an der Universität in Berlin. Inzwischen ist er emeritiert. Mit seinem Roman "Der Vorleser" hat er sich international einen Namen gemacht. Das Buch wurde in über 50 Sprachen übersetzt, sogar verfilmt und ist an Schulen Unterrichtslektüre. Auch seine drei Kriminalromane waren erfolgreich und bekamen Auszeichnungen. Er lebt in Berlin und New York.

Die Weltethos-Rede von Bernhard Schlink und der anschließende Talk mit Aline Abboud liefen auch in einem Live-Stream, der aufgezeichnet wurde.