Bernd Engler wird Präsident der Stiftung Weltethos in Tübingen

Bernd Engler, der ehemalige Rektor der Universität Tübingen, tritt am Dienstag sein neues Amt als Präsident der Stiftung Weltethos an.

Professor Bernd Engler will den Fokus der Stiftung noch internationaler ausrichten, wie er dem SWR sagte: "Ich gehe davon aus, dass wir wichtige Akzente der Internationalisierung zu setzen haben. Im Gespräch mit Kulturen und Religionen, mit denen wir gerade bei den Weltethos-Reden noch nicht so sehr im Gespräch waren, bleibt noch einiges zu tun. Und das wird auch meinem Naturell mit Interesse an kultureller Vielfalt entgegenkommen."

Tübinger Weltethos-Rede Seit dem Jahr 2000 lädt die von dem verstorbenen Theologen Hans Küng gegründete Weltethos-Stiftung zusammen mit der Universität Tübingen zu den Weltethos-Reden ein. Dabei geht es um interkulturelle und interreligiöse Fragen. Bisherige Redner waren unter anderem der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, der frühere britische Premierminister Tony Blair, Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Stiftung Weltethos habe ihr Profil in den letzten Jahren klug weiterentwickelt, so Engler auf der Homepage der Stiftung. Neben bewährten Projekten im Bereich der interreligiösen und interkulturellen Bildung habe sie sich neuen Themen zugewandt, die Antworten auf die vielen Herausforderungen unserer Zeit zu geben versuchen.

Bernd Engler löst den ehemaligen Verfassungsrichter Eberhard Stilz ab, der 2013 Nachfolger von Hans Küng wurde, dem Initiator und Gründer der Stiftung Weltethos. Die feierliche Amtsübergabe an Engler ist nicht öffentlich.