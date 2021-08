Die Beratungsstelle Plan.B und das Asylzentrum in Tübingen unterstützen in der Region lebende Afghaninnen und Afghanen, wenn sie einen Antrag für die Aufnahme von gefährdeten und schutzbedürftigen Angehörigen stellen wollen. Diese seien zum Teil allein deswegen besonders gefährdet, weil ihre Verwandten als Geflüchtete in Deutschland leben, was den Taliban bekannt sei, heißt es in einer Mitteilung.