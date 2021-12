Der Direktor des Max-Planck-Instituts in Mülheim an der Ruhr, Benjamin List, erhält am Abend den Nobelpreis für Chemie in Berlin. Der 53-Jährige ist der Neffe der Tübinger Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard. List hatte seine Tante im Jahr 1995 zu ihrer Nobelpreis-Verleihung nach Stockholm begleitet. Wegen der Corona-Pandemie erhalten die Forscher dieses Mal die Nobelpreise in ihren jeweiligen Heimatländern.