Die Tierrechts-Oorganisation Peta hat die Belohnung für Hinweise zum Fall eines misshandelten Rehkitzes in Bodelshausen (Kreis Tübingen) auf 2.050 Euro erhöht. Ende Juni fanden Passanten das Jungtier, dem Unbekannte die Schnauze mit Klebeband zugeklebt hatten. Ein Jäger befreite das Tier und erstattete Anzeige. Das geschwächte Kitz starb am Tag darauf. Privatpersonen haben jetzt die zuvor ausgelobte Belohnung der Tierrechts-Organisation Peta um 1.050 Euro erhöht. Insgesamt werden nun für Informationen über die Täter 2.050 Euro vergeben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bodelshausen entgegen. Die Polizei sucht außerdem nach DNA-Spuren am Klebeband. Nach dem Tierschutzgesetz drohen den Tätern eine Geldstrafe und bis zu drei Jahren Gefängnis.