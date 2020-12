Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat eine Belohnung von 3.000 Euro auf Hinweise auf einen Autofahrer ausgesetzt, der in Albstadt-Tailfingen eine Frau angefahren hat und dann geflüchtet ist. Die 60-Jährige ist noch an der Unfallstelle gestorben. Zeugen, denen am 30. November etwas in Tailfingen aufgefallen ist, oder die Hinweise auf den Fahrer geben können, sollen sich bei der Polizei melden. Sie hat bereits hunderte Fahrzeuge überprüft und Personen befragt, den Fahrer aber noch nicht ermittelt.