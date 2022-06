Hitzige Debatte um Windpark Rottenburg

per Mail teilen

In der Rottenburger Festhalle (Kreis Tübingen) wurde gestern Abend

hitzig über den geplanten Windpark diskutiert - laut Stadt waren knapp

400 Bürger anwesend und rund 250 verfolgten die Debatte über einen

Youtube Livestream. Als Standort sind der Stadtwald und zwei private

landwirtschaftliche Flächen zwischen den Rottenburger Stadtteilen

Hailfingen, Oberndorf, Seebronn und Wendelsheim ausgewählt worden.

Insgesamt sollen dort acht Windräder mit jeweils einer Höhe von rund

246 Metern aufgestellt werden. Die Stadt will klimaneutral werden und

ihren Strom selbst erzeugen. Durch die Windkrafträder könnten um die 25.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Doch die

Bürger der betroffenen Stadtteile sind noch nicht überzeugt. SWR Reporterin Luisa Klink hat sich gestern bei der Infoveranstaltung in

Rottenburg einen Eindruck von der Windparkdebatte verschafft: