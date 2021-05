Bei einem Unfall mit einem Traktor ist ein 25-Jähriger in der Nacht zum Sonntag in Horb (Kreis Freudenstadt) tödlich verletzt worden. Der Unfallhergang ist nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft noch unklar. Laut Polizei waren der 25-Jährige und ein 26-Jähriger kurz nach Mitternacht von Talheim in Richtung Haiterbach zusammen auf dem Traktor unterwegs. In einer Kurve kam der Traktor von der Straße ab und kippte um. Dabei geriet der 25-Jährige offenbar unter den kippenden Traktor und wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Noch ist laut Polizei nicht geklärt, wer von den beiden den Traktor gefahren hat.