Bei Baumpflegearbeiten in Bodelshausen im Kreis Tübingen ist am Mittwoch ein Mann aus mehreren Metern Höhe abgestürzt. Laut Polizei stand der 51-Jährige am Waldrand auf einer Klappleiter, als er das Gleichgewicht verlor. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.