per Mail teilen

In Tübingen wird heute eine beheizbare Fahrradbrücke eröffnet. Sie ist mehr als 35 Meter lang, vier Meter breit und hat rund 1,7 Millionen Euro gekostet. Rund 22.000 Euro davon entfallen auf die Freiflächenheizung. Mit deren Hilfe soll die Stahlbrücke auch im Winter befahrbar sein. So soll die Heizung der Brücke bei Bedarf anspringen und ein Vereisen verhindern. Laut Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) würde die Lebenszeit einer solchen Brücke durch Streusalz erheblich verkürzt – anders als durch Abtauen, das nur wenig Strom koste. Bis 2025 sollen in Tübingen insgesamt drei solcher beheizbaren Radbrücken entstehen.