Kritiker und Befürworter der Corona-Infektionsschutzregeln auf den Straßen

In Rottweil sind am Montagabend wieder Kritiker und Befürworter der Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straßen gegangen. Rund 1.100 Menschen kritisierten die Coronaregeln und eine Impflicht. Etwa 200 Frauen und Männer bildeten als Befürworter des Coronaschutzes eine Menschenkette. Darunter war auch wieder ein gutes Dutzend der sogenannten Klepfer. Die aus der Fasnet stammenden Klepfer hatten sich in der Rottweiler Innenstadt positioniert und mit Peitschen geknallt. Die Polizei, die an diesem Montag deutlich mehr Präsenz gezeigt hat, sprach von einem insgesamt ruhigen und friedlichen Verlauf. Im Vorfeld hatte die Stadtverwaltung erneut appelliert, nicht an den unangemeldeten Veranstaltungen teilzunehmen.