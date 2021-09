Innenstadtstrecke Tübingen hätte Auswirkungen für Rottenburg

Die Tübinger Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn ist heftig umstritten. Am Montag hat die Tübinger Stadtverwaltung in Kilchberg informiert, was die Strecke für Rottenburg bedeuten würde.

Wird die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn Neckar-Alb gebaut, hat das Auswirkungen auf den Verkehr zwischen Tübingen und Rottenburg. Die Fahrten dauern zwar etwas länger, dafür werden zusätzliche Haltestellen angefahren. An den Bahngleisen in Kilchberg v.l.n.r.: OB Stephan Neher (Rottenburg), Ortschaftsrätin Karin Revellio und Ortsvorsteherin Bettina Koschtjan (Kilchberg), OB Boris Palmer (Tübingen) SWR Anne Schmidt Neue Haltestellen geplant Sechs Minuten mehr bräuchte man, um von Tübingen nach Rottenburg zu kommen. Es würden aber sechs weitere Haltestellen entstehen, unter anderem im 1.300 Einwohner-Ort Kilchberg. In Kilchberg etwa würden zwei S-Bahn-Linien halten, zusätzlich zur bestehenden Busverbindung. Rottenburger OB rechnet mit weniger Autoverkehr Pendler würden erfahrungsgemäß das Auto dann stehen lassen und mit der Bahn fahren, wenn sie keine Umstiege in Kauf nehmen müssten, so der Rottenburger Oberbürgermeister Neher. Er schätzt, dass rund 20.000 Menschen täglich von Rottenburg nach bzw. durch Tübingen pendeln und ist überzeugt, dass viele von ihnen auf die Stadtbahn umsteigen würden. Boris fürchtet Scheitern beim Bürgerentscheid Tübingens OB Palmer versteht, dass Großprojekte wie die Stadtbahn bei vielen Menschen Ängste wecken. Als Oberbürgermeister wolle er keine Prognose wagen, als Privatmann gehe er aber sogar davon aus, dass die Tübinger beim Bürgerentscheid mehrheitlich gegen die Innenstadtstrecke stimmen werden, meinte er bei dem Termin in Kilchberg. Er wolle sich aber gerne vom Gegenteil überraschen lassen. Verantwortung für Pendler Dabei könnte Tübingen gemeinsam mit Reutlingen und Rottenburg als Metropolregion ähnlich wie Ulm oder Karlsruhe durch die Regionalstadtbahn an Bedeutung gewinnen. Auch die Tübinger würden von der Innenstadtstrecke indirekt profitieren, meint Palmer, nicht nur aus Klimaschutzgründen, also wegen besserer Luft und weniger Lärm in der Stadt. Palmer meint auch, dasss die Tübinger eine Verantwortung für die Einpendler haben, die täglich beispielsweise am Uniklinikum arbeiten.