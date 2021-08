Fußballfans in und um Villingen-Schwenningen stehen Kopf: Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München trifft am Samstag um 16 Uhr in Villingen auf den 1. FC Köln. Rund 6000 Zuschauer dürfen das Testspiel der beiden Bundesligisten in der Villinger MS Arena unter strengen Corona-Hygiene-Auflagen verfolgen. „Gute Kontakte“ aus dem Umfeld der „Villinger 08er“ zu den Münchnern haben dieses Spiel möglich gemacht, heißt es. Die Jungs vom 1. FC Köln sind derzeit im Trainingslager in Donaueschingen und damit ohnehin gerade in der Nachbarschaft.