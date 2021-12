Tübinger Berghof Foundation pflanzt Bäume zum Jubiläum

Mit einer Baumpflanzaktion feiert die Tübinger Berghof Foundation ihr 50-jähriges Bestehen. Die Organisation setzt sich weltweit dafür ein, Konflikte friedlich zu lösen.

Rund 20 helfende Hände der Tübinger Organisation haben am Donnerstag 50 Bäume gepflanzt, um ein Zeichen gegen die Klimakrise zu setzen. Diese sorgt weltweit für neue Konflikte, sagte der Leiter der Berghof Foundation in Tübingen, Uli Jäger.

Fleißige Helfer der Tübinger Berghof Foundation haben zum 50-jährigen Jubiläum junge Bäume gepflanzt: ein Zeichen gegen den Klimawandel. SWR Anne Schmidt

Als parteiunabhängige Bildungseinrichtung setzt sich die Organisation in 20 Ländern wie beispielsweise in Afghanistan, Indien, Israel, Äthiopien und dem Jemen ein. Unterstützung erfahren auch Institutionen bei der Entwicklungsarbeit in Afrika. Gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung und dem Kultusministerium bietet die Organisation auch Seminare und Projekttage für Schülerinnen und Schüler an, sowie Fortbildungen und Fachgespräche für Pädagogen.

Die Berghof Foundation wurde 1971 von dem Tübinger Biophysiker Georg Zundel gegründet und hat mittlerweile auch einen Sitz in Berlin. Benannt wurde sie nach dem elterlichen Wohnsitz des Gründers in Tübingen, dem Berghof.