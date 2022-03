Jubiläum: Walddorfhäslach pflanzt 5.555 Bäume

50 Jahre ist es her, dass sich die Gemeinden Walddorf und Häslach vereint haben. Zum Jubiläumsstart sind die ersten Bäume in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) gepflanzt worden.

Bäumchen pflanzen, so feiert die Gemeinde Walddorfhäslach ihr Jubiläum. Insgesamt sollen es 5.555 Bäume werden. Die ersten Baumsetzlinge fanden am Sonntag reißenden Absatz. Groß und Klein kamen zu den Feierlichkeiten zusammen und packten mit an. An einem Hang pflanzten sie mit Spaten und Schaufeln 250 Tannen ein. Für die Bürgermeisterin Silke Höflinger war ein Mammutbaum reserviert.

"So kann man einen Spaziergang machen sonntags und kann an seinem Baum vorbei laufen."

Ziel: 5.555 Bäume in fünf Jahren

Innerhalb von fünf Jahren sollen die 5.555 Bäume gepflanzt werden, so Höflinger. Denn ganz unter dem Motto Nachhaltigkeit will Walddorfhäslach anlässlich des Jubiläums etwas für das Klima und den Naturschutz tun.

Jubiläum für Ukraine-Spendenaktion genutzt

Wegen des Ukraine-Kriegs wurde das Baumpflanzprojekt noch mit einer Spendenaktion verbunden. Für jeden gepflanzten Setzling, der für die Bürger und Bürgerinnen kostenlos war, will die Gemeinde zehn Euro an Hilfsaktionen für die Ukraine spenden.