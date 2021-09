Stadt Tuttlingen sucht Baumfrevler

Störte sich jemand am Laub - oder an Bäumen überhaupt? Die Tuttlinger Stadtverwaltung rätselt, warum jemand vier Bäume am Donauufer in Nendingen mutwillig verletzt hat.

Unbekannte haben Ende Juni mit der Kettensäge mehrere Bäume am Nendinger Donauufer beschädigt, nach Angaben der Stadt unter anderem eine rund 100 Jahre alte Linde. Die Bäume drohten umzustürzen. Sie konnten nur noch gefällt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Ein Schild erinnert an die Bäume, die das Ortsbild von Nendingen geprägt hatten. Stadt Tuttlingen "Hier stand ein Baum - bis er mutwillig verletzt wurde, so dass er gefällt werden musste." Die Stadt hat 1.000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Baumfrevler ausgesetzt. Der Schaden durch den Baumfrevel beträgt über 20.000 Euro. Neben dem Nutzen für Tiere, Umwelt und Klima waren die teils einhundertjährigen und teilweise bis zu 30 Meter hohen Bäume auch prägend für das Nendinger Ortsbild.