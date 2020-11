per Mail teilen

Das Stauwehr soll bis zum Frühjahr 2022 komplett fertig saniert sein, so die Horber Stadtwerke. Die Bauarbeiten dauern länger als ursprünglich geplant - nicht nur wegen Corona. Auch die Kosten liegen etwas höher.

5,4 Millionen Euro sind für die Sanierung der maroden Betonwände am Neckarufer in Horb (Kreis Freudenstadt) veranschlagt. Die Stadtwerke, Betreiber des Wehrs, rechnen nun mit Mehrkosten von bis zu 200.000 Euro. Dreiviertel der Gesamtsumme übernimmt das Land Baden-Württemberg, den Rest der Betreiber.

Das Wehr muss saniert werden, weil bei einer Sicherheitsüberprüfung herauskam, dass die vor 68 Jahren erbaute Anlage einige Korrosionsschäden hat. So sind nicht nur die Betonfundamente, sondern auch die Wehrklappen marode. Vor einem halben Jahr startete die aufwendige Sanierung.

Das neue Stauwehr am Neckar soll die Horber Tallagen vor Hochwasser schützen und ist Teil des benachbarten Flusskraftwerks.

Arbeiten verzögern sich

Die Bauarbeiten sollten eigentlich im März starten. Coronabedingt ging es aber erst Ende Mai los. Zudem sei es schwierig gewesen, eine geeignete Baufirma für die Arbeiten zu finden, so die Stadt Horb. Nach der Ausschreibung habe man erstmal vergebens gewartet, dass sich jemand meldet. Die jetzige Firma habe bereits Erfahrungen mit Stauwehren an der Isar.

Für einen besseren Hochwasserschutz: Die in die Jahre gekommene Horber Wehranlage im Neckar wird erneuert. SWR Anne Schmidt

Wehr stabil gebaut

Das Wehr im Neckar wurde vor 68 Jahren gebaut. Laut Eckhardt Huber, dem Leiter der Horber Stadtwerke und dem Bauleiter Matthias Neiniger ist es erstaunlich, dass das Bauwerk so lange gehalten hat. Die Bauherren damals hätten eine "super gute Arbeit geleistet" ohne entsprechende Maschinen zu haben. Das Stauwehr wurde damals im Auftrag des Landes gebaut. Rund 75 Prozent der alten Substanz kann erhalten werden. Das heißt: Vieles an den Betonfundamenten müsse nur ausgebessert werden, so der Bauleiter.