Die Gartenschau in Balingen 2023 nimmt langsam Gestalt an. Das sieht man in der Innenstadt. Mehrere Grundstücke entlang der Eyach wurden bereits umgegraben, Bäume versetzt oder gefällt. Anfang 2021 sollen laut Stadtverwaltung zwei Brücken sowie die Ufer gestaltet werden. Dort sind unter anderem Liegewiesen, Sitzstufen direkt am Wasser sowie Rampen und Treppen im Fluss geplant. Auch ein Aktivpark soll noch in der ersten Jahreshälfte 2021 gebaut werden. Die Planer wollen die innerstädtischen Grünflächen zu einem großen Park entlang der Eyach verbinden. Insgesamt rechnet die Stadt Balingen mit Kosten von rund 20 Millionen Euro.