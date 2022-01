Batteriezug wird getestet

Es ist ein deutschlandweit einmaliger Test der Bahn. Auf der Strecke Stuttgart-Horb fährt ab Montag ein Personenzug mit Batterieantrieb. Der Batteriezug soll an den Werktagen Fahrgäste zwischen Stuttgart und Horb transportieren, ab Februar am Wochenende zwischen Pleinfeld und Gunzenhausen in Bayern. Damit wollen Bahn und der Zughersteller Alstom eine möglichst hohe Laufleistung des Zuges erreichen. Außerdem soll er auf unterschiedlichen Streckenprofilen getestet werden. Die Bahn will in dem viermonatigen Test Praxiserfahrungen mit der neuen Technik sammeln - in Betrieb und Wartung. Batteriezüge sollen auf Strecken zum Einsatz kommen, die nicht elektrifiziert sind und dort eine umweltfreundliche Alternative für Dieselzüge seien. Das betrifft rund 450 Strecken in Deutschland.