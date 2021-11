per Mail teilen

Das Spiel der Panthers Schwenningen am Samstag in der zweiten Basketball-Bundesliga gegen Spitzenreiter Jena wurde abgesagt. Grund seien positive Covid19-Testergebnisse, teilte der Verein mit. Die Tigers Tübingen haben ihr Heimspiel gegen Vechta 79:74 gewonnen. In der Tabelle liegen sie auf dem zweiten Platz.