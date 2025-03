per Mail teilen

Wegen eines Base-Jumpers musste am Samstag die Polizei auf der A81 im Kreis Freudenstadt ausrücken. Ein Mann ist wohl von der Neckartalbrücke gesprungen.

Ein Base-Jumper ist am Samstag offenbar von einer Brücke auf der A81 rund 120 Meter in die Tiefe gesprungen und hat damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge auf der Neckartalbrücke bei Weitingen (Kreis Freudenstadt) in Fahrtrichtung Singen.

Base-Jumper auf A81: Autofahrer rufen Polizei

Wie die Polizei mitteilte, meldeten sich am Samstagmittag mehrere Menschen, weil ein Auto mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf der Brücke hielt. Neben dem Fahrzeug standen demnach mehrere Menschen. Einer von ihnen sei mit einem gelben Rucksack auf dem Rücken in die Tiefe gesprungen.

Die Polizei konnte vor Ort aber weder den Springer noch dessen Begleiter antreffen und ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz. Base-Jumping ist laut Polizeiangaben das meist nicht genehmigte Springen mit einem Fallschirm von festen Objekten.