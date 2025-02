Matthias Bonn aus Dormettingen (Zollernalbkreis) hat eine sehr individuelle Art, sich fortzubewegen. Er läuft barfuß. Zu jeder Jahreszeit. Seit 10 Jahren ist er schuhlos glücklich.

An kalten und frostigen Wintertagen ist Matthias Bonn dem Wetter angepasst angezogen. Aber nur bis zu den Knöcheln. An den Füßen trägt er nichts, auch wenn - wie derzeit in Dormettingen - Schnee liegt oder der Boden von einer Eisschicht überzogen ist. Das einzige, was er seinen Füßen im Winter gönnt, sind ein Paar Stulpen. Der 57-Jährige erklärt, warum er keine kalten Füße bekommt:

Matthias Bonn muss seine Füße also trainieren, damit sie im Winter warm bleiben. Er ist jeden Tag ganz untenrum nackt unterwegs. Wenn er zum Bäcker oder zum Einkaufen geht, im Restaurant, beim Auto oder Rad fahren.

Obenrum ist Matthias Bonn aus Dormettingen dem Wetter angepasst angezogen. Aber er läuft bei jedem Wetter ohne Schuhe. SWR René Munder

Barfußlaufen hilft gegen Rückenschmerzen

Angefangen hat die Passion für das Barfußlaufen mit heftigem "Rücken". Der IT-Consultant saß bei der Arbeit immer am Schreibtisch, was die Rückenschmerzen verschlimmerte. Der Orthopäde riet ihm, öfters barfüßig zu laufen. Nicht nur im Urlaub, auch im Alltag. Matthias hat sich für "immer" entschieden und den größten Teil seiner Schuhe entsorgt.

Matthias Bonn lackiert sich die Fußnägel, damit die nackten Füße noch mehr auffallen. SWR René Munder

Wer an Matthias Bonn hinab blickt und dann statt Schuhen nackte Füße entdeckt, der staunt nicht schlecht, was der 57-Jährige sonst noch zu bieten hat: lackierte Zehennägel und ein tätowiertes Reptil. Damit will er den fragenden Blicken der Passanten zeigen: Nein, meine Schuhe habe ich nicht vergessen. Das ist Absicht.

Kaum Verletzungen und weniger krank im Winter

Barfuß ist Matthias Bonn Nägeln, Scherben und Hundehäufchen schutzlos ausgeliefert. Trotzdem hat sich der Mann aus Dormettingen bislang kaum verletzt. Er läuft vorsichtiger und spürt meist schon vor dem Auftreten, wenn ein Fremdkörper auf dem Weg liegt. Außerdem schaut er viel aufmerksamer auf seinen Weg.

Matthias Bonn mit SWR Wetterreporterin Elisa Rebellato unterwegs rund um Dormettingen. SWR René Munder

Sein Rücken ist durch das Barfußlaufen viel besser geworden, so Bonn. Außerdem sei er gefühlt weniger krank als früher. Barfußlaufen härtet wohl ab und steigert die Widerstandsfähigkeit.

Aber eines kann Matthias Bonn nicht verhindern: Die erstaunten Blicke der Passanten. Für diese Fälle hat er ein T-Shirt entworfen. Auf der Vorderseite steht: "Schuhe? Nein danke". Auf der Rückseite - für Menschen die sich ungläubig nach ihm umdrehen: "Nein. Mir ist nicht zu kalt". Auch nicht im Winter bei Eis und Schnee.