Bankräuber nach eineinhalb Jahren ermittelt

Knapp eineinhalb Jahre nach der Tat hat die Polizei Reutlingen einen Raubüberfall auf eine Bank in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) aufgeklärt. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurde ein Mann ermittelt, der bereits in Haft sitzt.Anfang September 2020 hatte ein maskierter Täter die Bankfiliale in Waldorfhäslach mit gezogener Waffe überfallen. Mit nur wenig Beute konnte er flüchten. Trotz großangelegter Fahndung und einer in Aussicht gestellten Belohnung von 5.000 Euro blieb der polizeiliche Erfolg aus. Einer von zahlreichen Abgleichen der am Tatort gesicherten DNA führte jetzt auf die Spur eines 41-Jährigen. Er verbüßt momentan eine mehrjährige Haftstrafe wegen Betrugs.