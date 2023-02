Ein Banküberfall in Reutlingen wird am Mittwoch zum Thema der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst". Der Täter ist ein Jahr nach dem Überfall immer noch nicht identifiziert.

Seit einem Jahr ist ungeklärt, wer am 24. Februar 2022 die Filiale einer Kreissparkasse in der Gustav-Groß-Straße in Reutlingen überfallen hat. Trotz der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Reutlingen und einer Öffentlichkeitsfahndung konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Deshalb soll am Mittwoch das Fernsehpublikum der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" miteinbezogen werden.

Bankräuber bedrohte Beschäftigte in Reutlingen mit Pistole

Der Unbekannte bedrohte laut Polizei eine 50-jährige Beschäftigte der Bankfiliale mit einer Pistole und zwang sie, ihm mehrere zehntausend Euro zu geben. Dann flüchtete er zu Fuß. Der Mann sei zum Tatzeitpunkt etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen. Er trug dunkle Kleidung, eine schwarze Mütze, weiße Handschuhe und eine orangefarbene Sonnenbrille, so die Polizei in ihrer Mitteilung von Februar 2022. Mit einem schwarzen Schal habe er sein Gesicht verdeckt.

Belohnung für Hinweise

Nun hoffen die Reutlinger Ermittler, dass durch die Aktenzeichen XY-Sendung Hinweise kommen, die den Täter entlarven. Die Kreissparkasse setzt eine Belohnung für Hinweise in Höhe von 5.000 Euro aus.