Zwei Unbekannte haben am Donnerstagmorgen in einer Bankfiliale in Balingen einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Dabei wurde ein Mann, der im Vorraum der Bank schlief, verletzt. Laut Polizei wurde er nur leicht verletzt, obwohl die Explosion einen enormen Schaden am Gebäude anrichtete. Sie schätzt ihn auf mehrere hunderttausend Euro. Wieviel Geld die Täter erbeuteten, ist bisher noch unklar. Die Sprengung verursachte außerdem einen kleinen Brand, den die Feuerwehr löschte. Anwohner beobachteten zwei maskierte Männer, die unmittelbar nach der Explosion zu einem Auto rannten und davonrasten.