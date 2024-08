per Mail teilen

Zwei Senioren sind in Albstadt-Ebingen vier Meter in die Tiefe gestürzt, weil ihr Balkon im ersten Obergeschoss eingebrochen ist. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zwei Personen sind am Freitagnachmittag in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) beim Einsturz eines Balkons schwer verunglückt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen hielten sich die 76-jährige Frau und ihr 81-jähriger Ehemann gerade auf dem Balkon im ersten Obergeschoss ihres Wohnhauses auf, als dieser teilweise einstürzte.

Sturz aus vier Metern Höhe

Beide Senioren wurden bei dem Absturz aus etwa vier Metern Höhe schwer verletzt, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, die Frau kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Eine Besucherin, die nicht abgestürzt ist und unverletzt blieb, erlitt einen Schock. Auch sie kam in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte bis in den Abend hinein den am Gebäude verbliebenen Teil des Balkons ab. Laut Polizei war der Balkon aus Holz gebaut. Sie ermittelt, wie es zu dem Einsturz kommen konnte.