Wieder kein Sieg für den HBW Balingen-Weilstetten in der Handball-Bundesliga der Männer: der HBW verlor am Samstag zuhause mit 24:29 gegen Erlangen. "Wir hatten uns mehr erhofft, aber Erlangen hat deutlich weniger Fehler gemacht als wir und deshalb geht der Sieg so auch in Ordnung", sagte der enttäuschte HBW-Trainer Jens Bürkle nach dem Spiel. Die Balinger stehen jetzt auf dem 16. Tabellenplatz.