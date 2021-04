per Mail teilen

In der Handballbundesliga hat der HBW Balingen-Weilstetten am Donnerstag sein Heimspiel gegen Essen gewonnen. Mit 31:28. Der HBW ist dabei kein einziges Mal in Rückstand geraten. Es war eine wichtige Begegnung im Kampf um den Klassenerhalt. Der HBW liegt auf Rang 16 der Handballbundesliga.