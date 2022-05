Gartenschau eröffnet in einem Jahr

Fünf neue Parks entstehen mitten in der Innenstadt von Balingen (Zollernalbkreis) entlang der Eyach und der Steinlach. Die Wassergärten, der Aktivpark und die Eyach-Terrassen sollen dann auch dauerhaft bleiben. Die Vorbereitungen seien im Zeitplan, so Marketingleiter Niko Skarlatoudis. Neben der großen Pflanzenschau wird es viele Veranstaltungen rund um die fünfmonatige Gartenschau im nächsten Jahr geben. Auf drei Bühnen gibt es Vorträge, Aufführungen und Konzerte. Schon über 50 Bands aus dem Zollernalbkreis haben sich angemeldet. Jeden Freitag gibt’s dann Musik bis in die Abendstunden. Mit dem Ordnungsamt müsse noch geklärt werden, ob die Öffnungszeiten dafür verlängert werden, so Skarlatoudis. Am 3. Oktober startet der Kartenvorverkauf der Balinger Gartenschau.

Die Stadt Balingen feiert am Sonntag ein Jahr vor der Gartenschau ein Vorfreude-Fest. Es gibt Führungen über das Gartenschaugelände, einzelne Aussteller präsentieren sich und auf dem Marktplatz soll über die Veranstaltung informiert werden. Außerdem wird es Musik und Theater auf der Bühne geben.