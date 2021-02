Die Balinger Feuerhexen haben Zuwachs bekommen. Eine neue Fasnetsfigur wird hoffentlich ab kommendem Jahr mitspringen und Schabernack treiben: der Balinger Gerber.

Ein knappes Jahr lang haben die Balinger Feuerhexen an der neuen Figur getüftelt. Dass es ein Gerber werden wird, lag schnell auf der Hand. Denn das Handwerk hatte in Balingen Tradition. Der Arbeitskreis mit 15 Mitgliedern hat in Archiven gestöbert und in der Stadtgeschichte und in Zeitungsartikeln recherchiert. Er hatte sogar mit der letzten Gerberfamilie Kontakt aufgenommen.

Fasnetsfigur als Jubiläumsgeschenk

Nun sind fünf Prototypen der neuen Fasnetsfigur fertig. Das Geschenk zum 20. Bestehen haben sich die Balinger Narren was kosten lassen: etwa 5.000 Euro. Andreas Hebrank, Chef der Feuerhexen, erhofft sich dadurch auch neue Mitglieder. Die neue Figur solle Leuten die Fasnet schmackhaft machen, die keine düstere Hexe sein möchten.

Narren-Fusion geplant

Eigentlich hätte die neue Figur im Januar vorgestellt werden sollen, aber daraus wurde wegen der Corona-Pandemie nichts. Außerdem fehlt auch noch die Rechtsgrundlage. Denn die Balinger Feuerhexen wollen ihren Namen ändern und mit den Balinger "Loable" zur Balinger Narrenzunft fusionieren. Dann steht dem ersten großen Auftritt der neuen Mühltor-Gerber bei der Fasnet 2022 nichts mehr im Weg.