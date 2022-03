Die TSG Balingen hat in der Fußball-Regionalliga aus Auswärtssieg erzielt. Bei den Amateuren des VfB Stuttgart gewannen die Balinger mit 2:1, liegen jetzt auf Tabellenplatz sieben. Die Schwenninger Wild Wings dagegen kassierten in der Deutschen Eishockeyliga eine Niederlage. Sie verloren in München mit 3:4, bleiben damit Vorletzte in der Tabelle.