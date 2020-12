per Mail teilen

Die Arbeitsagentur Balingen meldet für vergangenen Monat den landesweit stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Das sei untypisch für November, heißt es. Doch auch andere Arbeitsagenturen in der Region können durch die Verschärfung der Corona-Regeln noch keine negativen Auswirkungen bei den Arbeitslosenzahlen feststellen. Die Entwicklung der letzten drei Monate sei ermutigend, so die Agentur in Nagold. Nicht einmal die Zwangspause für Hotels und Gaststätten habe sich negativ ausgewirkt. Die Arbeitgeber seien zuversichtlich und deshalb bereit, die Mitarbeiter mit Hilfe von Kurzarbeit zu halten. Die Arbeitsagentur Reutlingen und Rottweil führen den Rückgang der Arbeitslosigkeit aber auch darauf zurück, dass die Zahlen bereits Mitte November ermittelt wurden. Da hätten sich Entlassungen im November noch nicht niedergeschlagen. Außerdem gebe es weniger Stellenangebote.