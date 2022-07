Bahnverkehr nach Stuttgart eingeschränkt

Wegen der Störung am Hauptbahnhof Stuttgart kommt es noch bis Donnerstag zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Derzeit sind auch Züge von Reutlingen und Tübingen nach Stuttgart betroffen. Nach Angaben der Bahn enden die IRE-Züge in Stuttgart-Bad Cannstatt, die RE-Züge werden umgeleitet und halten nicht in Bad Cannstatt und auch nicht am Hauptbahnhof. Auch im Fernverkehr kommt es nach Angaben der Bahn in Stuttgart zu Umleitungen und Zugausfällen. Reisende sollten sich frühzeitig informieren, ob ihr Zug fährt. So enden beispielsweise einzelne ICE- und IC-Züge aus Norddeutschland in Mannheim und Heidelberg, IC-Züge aus Nürnberg in Ludwigsburg.