Wegen eines Anhängers auf Abwegen ist in Balingen (Zollernalbkreis) am Mittwoch ein Bahnübergang mehrere Stunden gesperrt worden. Laut Polizei hatte ein Lastwagenfahrer den Anhänger beim Abbiegen verloren. Der Anhänger krachte auf die Bahnschranke. Die wurde so schwer beschädigt, dass der Bahnübergang komplett gesperrt werden musste.