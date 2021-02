per Mail teilen

Die Deutsche Bahn beginnt am Montag damit, die Aufzüge am Reutlinger Bahnhof auszutauschen. Das kostet 600.000 Euro und soll bis August dauern. Währenddessen können die Aufzüge nicht benutzt werden. Wer keine Treppen gehen kann und am Reutlinger Bahnhof umsteigen muss, soll deshalb spätestens einen Tag vorher die Mobilitätsservice-Zentrale der Bahn kontaktieren - oder auf den Tübinger Hauptbahnhof ausweichen.