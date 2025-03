Neue Aufzüge sollen den Metzinger Bahnhof barrierefrei machen. Eigentlich hätten die 2023 fertig sein sollen. Zwei Jahre später kommen Rollstuhlfahrer noch immer nicht zum Gleis.

Die Deutsche Bahn baut immer mehr Bahnhöfe aus, um sie für alle Menschen bequem zugänglich zu machen. 2023 sollte der Bahnhof in Metzingen nach Plänen der DB schon barrierefrei sein. Doch es ist ein holpriger Weg bis dahin.

Rollstuhlfahrer kommt nicht auf direktem Weg nach Metzingen

Wenn David Scharla von Tübingen nach Metzingen mit dem Zug fahren will, ist das ganz schön aufwendig. In Metzingen käme er auf Gleis 2 an. Da gibt es aber keinen barrierefreien Weg für ihn runter vom Bahnsteig und in die Stadt, nur Treppen und den neuen Aufzug, der nicht fährt. Deswegen fährt Scharla mit dem Zug weiter bis nach Bempflingen. Dort fährt er mit dem Rollstuhl durch eine lange Unterführung und steigt dann in einen Zug, der wieder zurück nach Metzingen fährt, und dort an Gleis 1 ankommt.

David Scharla muss mit dem Zug extra nach Bempflingen und wieder zurück fahren, damit er in Metzingen auf Gleis 1 ankommt. SWR Markus Bender

David Scharla ist wütend. Schon wieder heißt es, er müsse noch länger warten, bis er mit dem Aufzug zu seinem Gleis fahren kann. Besonders für eine Stadt wie Metzingen, die immer mit ihrer Outletcity werbe, sei das ärgerlich. "Als Rollstuhlfahrer kommst du mit dem Zug nicht in die Ouletcity", sagt Scharla.

Es ist unglaublich. Mir fehlen manchmal die Worte für sowas.

So weit ist die DB bisher mit dem Ausbau in Metzingen

Der Bahnsteig an Gleis 1 wurde erhöht, damit Fahrgäste leichter in Züge einsteigen können. Zusätzlich sollen Stufenmarkierungen, Brailleschrift-Schilder und ein taktiles Bodenleitsystem den Bahnhof für alle leichter passierbar machen.

Zu den Gleisen 1 bis 4 sollen Aufzüge den barrierefreien Weg ermöglichen. Doch die lassen auf sich warten. Erst seien Lieferschwierigkeiten das Problem gewesen, dann kam auch noch Starkregen hinzu, der die Aufzüge beschädigt haben soll, hat die DB mitgeteilt. Seit 2023 verschiebt sich das Datum der Fertigstellung immer weiter nach hinten. Dabei warten Menschen im Rollstuhl schon so lange darauf, sagt David Scharla, Projektleiter des Landesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter Menschen .

Zwischenlösung von der DB

Die Deutsche Bahn bittet in einer Mitteilung um Verständnis. Für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, gebe es das Angebot, sich zwei Tage vor der geplanten Reise bei der DB-Mobilitäts-Zentrale zu melden. Dort könne man kostenlos einen Fahrservice buchen. Im April sollen die Aufzüge laut einem Pressesprecher der Bahn dann wirklich in Betrieb genommen werden.

Lieferschwierigkeiten und dann auch noch Starkregen: Nach einigen Hindernissen sollen die Aufzüge den Bahnhof in Metzingen bald wirklich barrierefrei machen. SWR Markus Bender

13,7 Millionen Euro für Bahnhof-Ausbau

Die Anfrage des SWR war der Stadt Metzingen leider zu kurzfristig. Der SWR konnte daher nicht mit einem Vertreter der Stadt sprechen. Sie teilt aber mit, dass die Freude groß sein werde, "wenn die Aufzüge bei uns in Metzingen in Betrieb gehen und der Bahnhof von allen hindernisfrei genutzt werden kann".

Der Ausbau des Metzinger Bahnhofs kostet die Deutsche Bahn, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Metzingen rund 13,7 Millionen Euro.