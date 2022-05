Die Bahn testet mobile Wasserstofftankstellen, die auch auf der Kulturbahn und der Zollernalbbahn eingesetzt werden sollen, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn. Ein Jahr lang werde die mobile Tankstelle mit Speicher, Gas- und Pumptechnik, Kühlung und Verdichtung des Wasserstoffs getestet. In einer viertel Stunde sollen die Züge mit Brennstoffzellen betankt werden können. Am Montag soll der erste Brennstoffzellenzug auf der Zollernalbbahn fahren. Zur Abfahrt in Hechingen hat sich Verkehrsminister Hermann angemeldet. Ab 2024 sollen Brennstoffzellenzüge dann auch auf der Kulturbahn zwischen Tübingen und Pforzheim fahren.