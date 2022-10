Bagger bleibt in Tübingen an Brücke hängen

Ein Bagger ist am Dienstag in Tübingen mit der Schaufel an einer Fußgängerbrücke über der B27 hängengeblieben. Die Straße ist an der Unfallstelle gesperrt. Der Verkehr staut sich.

Der Bagger war am Vormittag mit ausgefahrener Schaufel an einer Fußgängerbrücke über der B27 in Tübingen hängengeblieben. Beide Vorderreifen hingen in der Luft. Mittlerweile ist das Fahrzeug geborgen. Das durch die Bergung ausgelaufene Öl konnte die Feuerwehr binden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar. Die Schaufel hat die Brücke so stark gerammt, dass sie vermutlich abgerissen werden muss. Ein Teilstück der B27 ist seit dem Unfall gesperrt. Ein Bagger ist in Tübingen an einer Brücke hängen geblieben. Dadurch musste ein Teilstück der B27 gesperrt werden. SWR Magdalena Knöller Statik der Fußgängerbrücke wird geprüft Die Polizei leitet den Verkehr auf der viel befahrenen Bundesstraße um. Dadurch staut sich der Verkehr in der gesamten Tübinger Innenstadt. Zum Feierabend hin wird noch mehr Stau erwartet. Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, ist unklar. Statiker und das Tiefbauamt prüfen derzeit, wie stark die Brücke beschädigt ist. Der Baggerfahrer blieb unverletzt. Wie hoch der Sachschaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen.

