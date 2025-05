per Mail teilen

In Schwanau im Ortenaukreis werden Bäume per Drohne aus der Luft gesät, um den Wald zukunftssicher zu machen. Kann die Methode dem Waldsterben entgegenwirken?

Beladen mit 25 Kilogramm Saatgut schraubt sich die Agrardrohne im Forstbezirk Schwanau (Ortenaukreis) in die Luft. Die Mischung verschiedener Baumsamen, die sie über dem Waldgebiet verteilt, ist an den Waldboden und das Klima angepasst. Revierförster Klaus Niehüser setzt große Hoffnungen in die Aufforstung aus der Luft: Rund einen Hektar Wald musste er komplett roden lassen. Denn die Eschen, die hier standen, sind allesamt abgestorben.

