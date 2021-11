Knochenjob für einen Tübinger Wissenschaftler

per Mail teilen

Der Bär der Bärenhöhle in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) muss restauriert werden. Moos und Algen haben dem Anschauungsobjekt mächtig zugesetzt. Schuld sind Feuchtigkeit und Licht.

Solange die Knochen im dunklen Höhlengrund lagen, haben ihnen zigtausend Jahre nichts ausgemacht. Aber ein paar Jahrzehnte als Teil eines rekonstruierten Skeletts im Licht der Höhlenlampen haben sie angegriffen. Ein grüner Pelz aus Moos und Algen überzieht den berühmten Höhlenbären. Das ist nicht nur unschön, es macht die Knochen auch porös.

Das Bärenskelett aus der Bärenhöhle in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) kommt ins Winterquartier und wird dort restauriert. SWR Kay-Uwe Hennig

Thomas Lechner ist Doktorand an der Tübinger Uni, war beteiligt an der Entdeckung des ersten aufrechten Menschenaffens "Udo" und hat eine kleine Spezialwerkstatt in Bayern. Dort übernimmt er den Knochenjob der Restauration.

Knochen für Knochen putzen und schützen

Zuerst müssen die Knochen langsam und schonend trocken. Dann will Lechner sie über den Winter Stück für Stück reinigen und stabilisieren. Kunststoff in den Poren soll verhindern, dass künftig Wasser in die Knochen läuft und dass sich allzu schnell wieder grüner Bewuchs auf den Oberflächen festsetzt.

Der Wissenschaftler Paul Lechner mit dem noch grünen Schädel des Bärenhöhlen-Bären. Über den Winter will er ihn blank putzen. SWR

Einzelteile vieler Bären

Als die Bärenhöhle vor über 70 Jahren entdeckt wurde, fand man dort viele Skelette von Höhlenbären, geschätzt mindestens 15.000 Jahre alt. Daraus wurde damals ein Skelett zusammengesetzt. Der berühmte Höhlenbär der Bärenhöhle dürfte aus Knochen von etwa 20 Tieren bestehen. Lechner sieht den Wert der Fossilie dadurch nicht im mindesten geschmälert. All diese Tiere waren erwachsen, haben also viele Jahre auf der Alb erlebt und die damalige Landschaft erkundet, sagt er. Und sie sind alle in der Bärenhöhle gestorben.

Das Skelett eines Skeletts - Höhlenführer Ernst Cyprianus und Kassierer Alfred Benz tragen das von Knochen befreite Stahlgerüst aus der Höhle SWR Peter Binder

Auch das Stahlkonstrukt, das die Knochen zusammenhält, bewundert Thomas Lechner. Heutzutage fände man so etwas selten. Jeder Knochen hat seinen festen Platz, eingeklemmt in Federstahldrähtchen, die Lechner nun Stück für Stück mit einer Zange aufbiegt, um die Knochen zu befreien. Und im Frühjahr, hofft er, wird sich jeder Knochen wieder an seinen angestammten Platz klemmen lassen.

Kniescheiben umdrehen

Zumindest beinah an den gleichen Platz, so wie das Skelett einst zusammengesetzt wurde. Die Kniescheiben sind verkehrt herum, hat der Wissenschaftler festgestellt. Damit hätte der Bär nicht laufen können. Solche Kleinigkeiten will er korrigieren. Besuchern, die voraussichtlich ab März den Bär in neuem Glanz bewundern können, dürften solche Unterschiede aber kaum auffallen.