Besuch bei den Knochen aus der Bärenhöhle

Das Bärenslelett aus der Bärenhöhle auf der Schwäbischen Alb wird derzeit restauriert. Für den Tübinger Paläontologen Thomas Lechner und seinen Vater ist das eine faszinierende Aufgabe.

Einmal Bär zerlegen und zurück – so könnte man verkürzt zusammenfassen, was der Tübinger Paläontologe Thomas Lechner und sein Vater Wolfgang Lechner gerade machen. Sie haben nämlich das Skelett des Höhlenbären aus der Erpfinger Bärenhöhle auf der Schwäbischen Alb (Kreis Reutlingen) abgebaut und restaurieren es nun aufwändig in ihrer kleinen Keller-Werkstatt im bayerischen Trostberg.

Für Zukunft fit machen

Damit der Bär in Zukunft weiterhin die Menschen in der Höhle bei Sonnenbühl-Erpfingen zum Staunen bringen kann, muss er vom Moos befreit werden. Außerdem sind ein paar Rippen und das Becken gebrochen. Thomas Lechner schlägt deshalb in der Werkstatt Metallstifte in die Bruchstellen. Manche gebrochenen Knochen klebt er mit Zwei-Komponenten-Kleber wieder zusammen. Beckenknochen können schon mal kaputtgehen, erklärt er, das sei nichts Ungewöhnliches.

Die Bären verenden in der Höhle, dann rennt der nächste Bär drüber. Das kann gut sein, dass die Brüche daher kommen.

Vater und Sohn Lechner wussten, dass der Höhlenbär aus Knochen verschiedener Bären zusammengesetzt ist. Jetzt aber haben sie herausgefunden, dass sich noch etwas anderes dazwischen gemogelt hat: die große Zehe eines Höhlenlöwen.

Faszination Tierknochen

Für den Paläontologen an der Universität Tübingen ist es nicht nur Beruf, sondern auch Berufung, Tierskelette zu finden und zu restaurieren. Das zeigt sich, wenn man mit ihm und seinem Vater durch die umfangreiche Sammlung geht, die die beiden mittlerweile haben. Dazu gehören unter anderem auch sibirische Tiger.

Uns kommt es darauf an, dass das Gesamtergebnis wirkt. Dass man sich vorstellt, man wirft das Fell drüber und das Tier läuft wieder los.

Wenn die Bärenhöhle voraussichtlich im März wieder eröffnet wird, soll der Bär dort wieder in neuem Glanz stehen.