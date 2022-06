Nach Badeunfall in Freizeitbad: Fünfjährige stirbt im Krankenhaus

Ein fünfjähriges Mädchen ist am Freitag in einer Tübinger Klinik gestorben. Das Kind war nach einem Badeunfall in Albstadt in einem lebensbedrohlichen Zustand eingeliefert worden.

Im Albstädter Freizeitbad "Badkap" (Zollernalbkreis) kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Badeunfall. Ein Badegast bemerkte gegen 17:15 Uhr ein leblos am Boden des Schwimmbeckens treibendes Kind und holte es aus dem Wasser. Nach sofortiger Reanimation durch einen Rettungsschwimmer, Ersthelfern und einer zufällig anwesenden Kinderärztin wurde die Fünfjährige vom Hubschrauber in eine Tübinger Klinik eingeliefert. Dort ist sie am Freitagnachmittag gestorben. Polizei sucht nach Zeugen Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist nicht geklärt. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen und bittet Zeugen, die im Außenbereich des Warmwasserbeckens und im Bereich der Bar Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Weiterer Todesfall nach Unglück in Titisee-Neustadt Am Mittwoch war bereits ein Kind nach einem Badeunfall in Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) in einer Spezialklinik gestorben. Das Kind im Alter von vier Jahren wurde am Sonntag im Strandbad Titisee gefunden. Badegäste hatten laut Polizei ein regloses Kind im Wasser entdeckt und es ans Ufer gebracht. Auch hier sucht die Polizei weiter nach Zeugen.