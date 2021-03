per Mail teilen

Für die Landtagswahl am Neckar, auf der Alb und im Schwarzwald liegen erste vorläufige Endergebnis vor. Nach der aktuellen Hochrechnung haben die Grünen klar gewonnen. Die CDU verliert deutlich.

Lede Abal holt Spitzenergebnis für die Grünen in Tübingen

21:30 Uhr

Der Grüne Landtagsabgeordnete Daniel Lede Abal hat für seine Partei zum dritten Mal in Tübingen das Direktmandat geholt. Nach Auszählung aller Wahlbezirke kommt er auf 39 Prozent der Stimmen. Die CDU-Herausforderin Diana Arnold erhält 20 Prozent, die SPD über 11. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,5 Prozent.

CDU-Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut verteidigt Direktmandat

21:20 Uhr

Die CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat ihr Direktmandat im Wahlkreis Balingen mit 32,6 Prozent verteidigt. Gegen den Landestrend ihrer Partei konnte sie mehr Stimmen dazu gewinnen. Der Kandidat der Grünen, Erwin Feucht, kam nur auf 26,5 Prozent.

Grüne holt Direktmandat auf der Alb

21:05 Uhr

Die Reutlingerin Cindy Holmberg hat für die Grünen mit 31,6 Prozent den Wahlkreis Hechingen-Münsingen gewonnen. CDU-Kandidat Manuel Hailfinger kam auf fast 25 Prozent. FDP und AfD erreichten über 12, die SPD holte fast 9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,5 Prozent.

Grüne gewinnen Wahlkreis Reutlingen deutlich

20:48 Uhr

Der Grüne Landtagsabgeordnete Thomas Poreski hat im Wahlkreis Reutlingen mit über 36 Prozent das Direktmandat geholt. Sein Herausforderer Frank Glaunsinger kam auf fast 22 Prozent. Dritte wurde Regina Vohrer mit 11,3 Prozent. Der SPD-Abgeordnete Ramazan Selcuk kam auf gut 10 Prozent. Die AfD erhielt 9,5 Prozent der Stimmen, die Linke 3,8. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,6 Prozent.

CDU-Mann Blenke wieder Sieger im Wahlkreis Calw

20:45 Uhr

Im Wahlkreis Calw hat CDU-Kandidat Thomas Blenke trotz deutlichen Verlusten das Direktmandat geholt. Er kam auf knapp 29 Prozent. Johannes Schwarz verbesserte das Ergebnis der Grünen auf gut 27 Prozent. Die AfD büßte über fünf Prozent ein, bleibt aber drittstärkste Kraft vor der FDP und der SPD. Die Freien Wähler bekamen im Landkreis Calw über 6 Prozent der Stimmen.

CDU holt Direktmandat im Wahlkreis Freudenstadt

20:25 Uhr

Die CDU-Kandidatin Katrin Schindele hat im Wahlkreis Freudenstadt trotz Verlusten das Direktmandat geholt. Die Neueinsteigerin kam auf gut 27 Prozent. Die Grünen mit Kandidat Winfried Asprion legten deutlich zu und landeten bei knapp 25 Prozent. Drittstärkste Kraft wurde die FDP mit Timm Kern und fast 15 Prozent der Stimmen vor der AFD und der SPD. Die Freien Wähler holten im Kreis Freudenstadt 4,5 Prozent der Stimmen.

CDUlerin Hoffmeister-Kraut in Balingen vorn

19:55 Uhr

Entgegen dem Landestrend konnte CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut im Wahlkreis Balingen nach jetzigem Stand zulegen und das Direktmandat verteidigen. Dagegen sieht es für ihren Parteikollegen Klaus Burger in Sigmaringen schlecht aus. Auch der Reutlinger CDU-Kandidat Frank Glaunsinger liegt abgeschlagen auf Platz zwei.

FDP legt auch im Wahlkreis Freudenstadt zu

19:30 Uhr

Neben den Grünen ist die FDP einer der Gewinner der Landtagswahl. Die Liberalen können deutlich zulegen. Der FDP-Kandidat Timm Kern aus dem Wahlkreis Freudenstadt liegt nach Auszählung fast aller Wahlbezirke bei fast 15 Prozent und ist mit dem Ergebnis hochzufrieden. Er könnte sich auch eine Regierungsbeteiligung der FDP vorstellen.

Grüne liegen in Reutlinger Wahlkreisen klar vorn

19:05 Uhr

Die Grünen liegen in den Wahlkreisen Reutlingen und Hechingen-Münsingen deutlich vor der CDU. Nach Auszählung von zwei Dritteln der Wahlbezirke kommt der Landtagsabgordnete Thomas Poreski wieder in den Landtag. Auch auf der Alb liegt die Kandidatin der Grünen Cindy Holmberg deutlich vor dem Kandidaten der CDU, Manuel Hailfinger. 2016 konnte die Union noch knapp das Direktmandat holen.

Hochrechnung: Grüne gewinnen Landtagswahl

18:50 Uhr

Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg klar gewonnen. Nach der ersten Hochrechnung der ARD erzielten sie mit über 30 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis. Der bisherige Koalitionspartner CDU schnitt mit gut 23 Prozent so schlecht ab wie nie zuvor. AfD, FDP und SPD kommen danach jeweils auf mehr als 11 Prozent. Die Linke schafft wieder nicht den Einzug in den Landtag.

Hoher Briefwahlanteil in Reutlingen

18:30 Uhr

In Reutlingen haben 24.000 Menschen Briefwahlunterlagen angefordert. Das seien doppelt so viele wie bei vergangenen Lantdagswahlen, hieß es aus dem Rathaus. Die Wahlbeteiligung liegt derzeit bei über 44 Prozent. Alle Wählenden hätten sich an die Corona-Vorschriften gehalten. Wegen der hohen Zahl der Briefwähler könnte die Auszählung länger dauern. Ein vorläufiges Endergebnis ist bis 21 Uhr zu erwarten.

In Tübingen wird Auszählung der Briefwahlstimmen vorbereitet

17:30 Uhr

Die Wahlbriefe werden derzeit geöffnet und nach Stimmbezirken sortiert. Der Stimmzettel wird erst nach 18 Uhr geöffnet. Dann beginnt die Auszählung. Wegen der Corona-Pandemie haben mehr Wähler per Brief gewählt als 2016. In Tübingen sind es voraussichtlich fast 50 Prozent.

Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) hat gewählt

16:30 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat zusammen mit seiner Frau Gerlinde am späten Sonntagvormittag in seiner Heimatgemeinde Sigmaringen-Laiz gewählt. Eine Prognose wollte der Grünenpolitiker nicht abgeben. Dem SWR sagte er, ein Wahltag sei immer ein wichtiger Tag für die Demokratie.