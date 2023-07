Bei hochsommerlichen Temperaturen abkühlen - das geht nicht nur im Freibad und am See, sondern auch an Flüssen. Ein paar Tipps für die Alb und den Nordschwarzwald.

Wer sich bei Hitze abkühlen will, muss nicht ins Freibad oder an den Baggersee. Auch in Flüssen lässt sich gut Baden. Manche Badestellen liegen nur oft etwas versteckter. Wir haben auf der Schwäbischen Alb, im Nordschwarzwald und im Raum Tübingen fünf Badestellen herausgesucht: vom Geheimtipp für Radfahrerinnen und Radfahrer bis zur Badestelle für die überhitzte Stadtbevölkerung.

Der absolute Geheimtipp - insbesondere für Radfahrerinnen und Radfahrer - ist die Donau nahe Gutenstein. Auf dem Weg nach Dietfurt, kurz bevor der Radweg bergauf in den Wald verläuft, befindet sich die Badestelle links an der Donau. Der Ort ist sehr naturbelassen und nicht ganz leicht zu finden. Es gibt also keinen befestigten Einstieg, keine sanitären Anlagen und Ähnliches. Wer sich hier abkühlt, fährt also meist schnell weiter oder bringt alles mit, was er braucht. Zum Beispiel eine Picknickdecke, Essen und Trinken.

Der Geheimtipp unter unseren Badestellen besticht mit grünem Schilf, einem ruhigen Becken und weißen Steinwänden am Uferrand. Die Donau schlängelt sich hier sehr langsam um die Kurve und breitet sich etwas aus. Auf der gegenüberliegenden Uferseite ist ein Jugendzeltplatz. Dort ist der Ausstieg verboten. Für Kinder kann es hier in der Mitte des Flusses zu tief sein. Dafür sind die Ränder flach und die Donau fließt sehr langsam.

Der Grillplatz an der Schmeien bietet alle Annehmlichkeiten: Eine große Grillstelle, viele Tische mit Bänken, ein großzügiges Toilettenhäuschen und eine Holzhütte, falls es unerwartet regnen sollte. Auch wer motorisiert kommt, kann direkt dort parken. Aber Achtung: Hier haben nur wenige Autos Platz.

Die Schmeien (auch Schmicha genannt) ist an dieser Stelle mit Steinbrocken etwas aufgestaut. Dadurch fließt sie langsam und bildet ein kleines Becken, das Erwachsenen höchstens bis zum Bauchnabel geht. Dementsprechend können hier auch Kinder relativ sicher baden. Viele Bäume bieten Schatten und große Wiesen laden zudem zum Fangen- und Versteckspielen ein.

In Tübingen können Wasserratten an verschiedenen Stellen in den Neckar steigen. Eine gute Möglichkeit dafür liegt direkt neben dem Freibad am Fluss. Hier befindet sich eine Liegewiese mit großen Steinblöcken, die ins Wasser führen. Je nach Wasserstand ist der Neckar hier bisweilen auch etwas tiefer. Eltern sollten das mit ihren Kindern austesten. Auch sollte man die Strömung nicht unterschätzen.

Verglichen mit dem Freibad ist es hier ruhiger, weil viel weniger Betrieb herrscht. Und es ist kostenlos. Dafür ist das Wasser natürlich nicht so klar, manchen vielleicht zu dreckig. Andere schätzen genau diese Natürlichkeit. Da hier Menschen in Stocherkähnen, Kajaks, Tretbooten oder auf Stand-up-Paddle-Booten unterwegs sind, ist auf dem Wasser etwas Verkehr. Wer mehr Ruhe möchte, kann sich aber gut abseits legen.

Am Fuße der Schülzburg im Lautertal befindet sich der Grillplatz an der Lauter. Direkt daneben ist ein Wanderparkplatz. Dementsprechend bieten sich hier Picknick und Abkühlung nach einer Wanderung an. Aber auch ein Ausflug direkt dorthin mit der Familie könnte sich lohnen. Für Kinder gibt es ein Spielplatz. Die grüne Wiese ist sehr weitläufig. Dort stehen Bäume, die Schatten spenden.

Die Nagoldtalsperre bei Seewald-Erzgrube ist ein Wasserspeicher. Dementsprechend gibt es dort wichtige Regeln zu beachten. Baden ist beispielsweise nur im Vorbecken erlaubt. Dafür kann man dort segeln und surfen - von April bis September. Auch grillen geht hier, jedoch nur an den ausgewiesenen Feuerstellen. Zu den weiteren Regeln und Möglichkeiten informiert die Gemeinde Seewald.