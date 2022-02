Bad Imnau darf sich nicht mehr "Kurort" nennen

per Mail teilen

Der Haigerlocher Stadtteil Bad Imnau im Zollernalbkreis darf den Titel Bad behalten, muss die Bezeichnung Kurort aber abgeben. Das hat das baden-württembergische Wirtschaftsministerium entschieden. Ortsvorsteher Robert Wenz nannte diese Entscheidung auf SWR-Anfrage einen guten Kompromiss. Seit Mitte der 1980er Jahre ging der Kurbetrieb in Bad Imnau zurück. Die Krankenkassen sparten an Kuren. Seit Jahren gibt es nun keine Kureinrichtung in dem 580-Seelen Ort mehr. Bad Imnau war der letzte Kurort im Zollernalbkreis. Dass Imnau sich nach wie vor mit dem Titel Bad schmücken darf, ist laut Ortsvorsteher Wenz fünf Arbeitsgruppen im Ort zu verdanken. Die pflegen die Themen Gesundheit und Sport mit Angeboten wie Kneippen, Radfahren, Yoga, Wandern oder Waldbaden.