Die abschließenden Sanierungsarbeiten im B27 Tunnel in Dusslingen im Kreis Tübingen beginnen am Montag. Zunächst werden die Notrufnischen und die Türen zum Betriebsgebäude plus Überwachungstechnik ausgetauscht, so das Regierungspräsidium Tübingen. Dabei ist die nächsten zwei Wochen weiterhin eine Spur je Richtung befahrbar. Ab 21.März bis Ende März ist der Tunnel dann voll gesperrt. Grund ist der Austausch weiterer sicherheitsrelevanter Elemente, etwa die Fluchtwegbeleuchtung. Der B27 Tunnel in Dusslingen war beim Starkregen im vergangenen Juni so stark beschädigt worden, dass die Sanierung bis jetzt andauert.