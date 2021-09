Der Tunnel der B27 in Dußlingen ist wieder in beiden Fahrtrichtungen befahrbar. Laut Regierungspräsidium wurde die Oströhre am Vormittag freigegeben.

Seit August ist der B27 Tunnel in Dusslingen wieder in Richtung Balingen offen. SWR Harry Röhrle Aus Sicherheitsgründen darf der Verkehr nur auf einer Spur rollen. Es gilt Tempo 60 im Tunnel von Dußlingen (Kreis Tübingen). In Richtung Balingen ist er bereits seit Mitte August befahrbar. Zuvor wurde der Verkehr über die anliegenden Dörfer umgeleitet. Das führte zu erheblichen Behinderungen. Oströhre des B27 Tunnels voll gelaufen Auch in der Oströhre mussten die wesentlichen sicherheitstechnischen Einrichtungen ausgetauscht werden, heißt es in einer Mitteilung. Sie waren schwerer beschädigt als in der Weströhre, weil das Wasser beim Unwetter Ende Juni über die Oströhre in den Tunnel eingedrungen war. Probelauf im Tunnel erfolgreich Die Stromversorgung wurde bereits mit dem Notbetrieb der Weströhre für beide Röhren in Betrieb genommen. Inzwischen wurden auch Notrufsäulen aufgestellt, ein lokales Mobilfunknetz eingebaut, die beschädigte Schrankenanlage ersetzt und Fluchtwege beschildert. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Tübingen waren die Tests erfolgreich. Starkregen hatte die Sicherheitseinrichtungen beschädigt Der B27-Tunnel in Dusslingen wird nach Gewitter überflutet SWR Starkregen hatte den Tunnel komplett unter Wasser gesetzt und wichtige Sicherheitseinrichtungen beschädigt. Weil Ersatzteile derzeit nicht lieferbar sind, können etwa Notrufnischen nicht repariert werden. Da die Hersteller keine Lieferzusagen geben, ist nach Angaben des Regierungspräsidiums ungewiss, wann der Dußlinger Tunnel wieder komplett geöffnet werden kann.