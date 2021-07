per Mail teilen

Der B27-Tunnel in Dußlingen (Kreis Tübingen) bleibt deutlich länger gesperrt als erwartet. Zuviel ist bei dem Unwetter vergangene Woche kaputt gegangen, so das Regierungspräsidium Tübingen. Die verkehrstechnischen Anlagen und große Teile der elektronischen Steuerung der Tunnelbetriebstechnik seien vom Hochwasser zerstört worden. Die Sturmfluten hatten den Dußlinger B27-Tunnel bis unter die Decke überschwemmt, Taucher mussten Autofahrer bergen. Nur Beleuchtung und Pumpen seien mittlerweile wieder überwiegend funktionsfähig. Das reiche nicht zur Öffnung, so das RP. Ende Juli wollen die Behörden über eine teilweise Öffnung des Tunnels entscheiden. Mit Normalbetrieb sei erst Ende des Jahres zu rechnen.