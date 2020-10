per Mail teilen

Anke Helfrich ist Jazzpianistin, inzwischen eine der bekanntesten und gefragtesten in Deutschland. Aufgewachsen ist sie in Salzstetten bei Horb (Kreis Freudenstadt) und in Namibia. Bei einem Konzert im SWR-Studio Tübingen spielte Anke Helfrich einige ihrer ganz neuen Stücke. Sie lud die Konzertbesucher ein, sie und ihre Band bei einer Reise um die Welt zu begleiten.